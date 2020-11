Danni Büchner (42) und Ennesto Monté (45) gehen ihre ersten gemeinsamen Schritte als Paar! Seit einigen Tagen dürfen sich die Fans der beiden TV-Persönlichkeiten ordentlich mit ihnen freuen. Der Grund: Die Goodbye Deutschland-Auswanderin und der Schlagersänger hatten ihre Liebe öffentlich gemacht – und dabei betont, dass sie sich gerade noch in der Kennenlernphase befinden. Und genau deswegen besuchte Ennesto seine Danni jetzt für mehrere Tage auf Mallorca!

"Er verbringt ein paar Tage mit uns – und das ist auch schön so", freute sich Danni in der aktuellen "Goodbye Deutschland"-Folge und erklärte das Vorhaben: "Das ist ja wie so eine Testphase in der lauten, verrückten Familie Büchner." Ihr sei es wichtig, dass ihr Liebster einen Eindruck von ihrem Familienleben bekomme, denn sie gebe es nur mit ihren Kindern. "Ich hoffe, er fühlt sich wohl", wünschte sie sich vor Ennestos Ankunft.

Dass Daniela vor Ennestos Besuch ordentlich die Pumpe geht, dürfte kein großes Geheimnis sein – immerhin habe sie seit dem Tod ihres Mannes Jens Büchner (✝49) vor rund zwei Jahren keinen Mann mehr bei sich schlafen lassen. "Es ist schon aufregend, wenn man Besuch bekommt – also Männerbesuch", merkte sie an und zeigte auf ihr Bett: "Hier hat ja nie wieder einer geschlafen – und jetzt schläft hier einer."

