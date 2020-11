Auch bei den Kardashians geht es mal drunter und drüber! Kim Kardashian (40) ist schon seit Jahren eine Größe im Social-Media-Business. Die Keeping up with the Kardashians-Beauty teilt nicht nur gern makellose Schnappschüsse von sich, sondern auch private Einblicke aus ihrem Familienalltag mit ihren vier Kindern. Doch nun veröffentlicht die Unternehmerin ein Bild, das alles andere als perfekt ist – und die Fans feiern es!

Via Instagram beweist die 40-Jährige, dass auch bei ihr nicht immer alles rund läuft. Auf einem aktuellen Bild scheinen sich nämlich ihre Tochter North und Nichte Penelope zu streiten. Während beide Kids die Gesichter ziemlich verziehen, scheint die Make-up-Mogulin die Ruhe selbst zu sein. "Wenn 2020 ein Foto wäre", schreibt sie zu ihrem witzigen Beitrag. Auch Kims Follower amüsiert dieses Pic. "Oh meine Güte, das ist zu lustig" oder "Ich lach' mich kaputt", kommentieren zwei User amüsiert.

Tatsächlich läuft das Jahr 2020 für den Reality-TV-Star nicht gerade optimal. Nach einer Ehekrise und hartnäckigen Scheidungsgerüchten schienen Kim und Gatte Kanye West (43) wieder auf dem Weg der Besserung zu sein. Doch erst vor wenigen Tagen teilte die brünette Schönheit ein paar kryptische Zeilen im Netz. "Vertreibe die irrelevante Scheiße und konzentriere dich nur auf dich", hieß es in einem Post in ihrer Insta-Story.

Kim Kardashian, Reality-Star

Kim Kardashian mit ihren Kindern North und Saint und Ehemann Kanye West

Kim Kardashian, Unternehmerin

