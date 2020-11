Nico Traut bedankt sich bei seiner Liebsten für den Support! Der 22-Jährige räumt aktuell in der Jubiläumsstaffel von The Voice of Germany Runde für Runde ab: Erst vergangene Woche sang er sich mit Coldplays "Fix You" direkt ins Halbfinale – im Gegensatz zu seiner Freundin Hannah Wilhelm, die ihren Hot Seat räumen musste. Nach seinem Einzug in die Liveshows widmet Nico der Brünetten nun rührende Worte: Sie ist ein Vorbild und eine absolute Traumfrau!

Auf seinem Instagram-Profil veröffentlichte der Renneroder zuletzt mehrere Fotos, die nach seinem Sing-Off aufgenommen wurden. Auf einem der Bilder verlässt das Stimmwunder gerade die Bühne – Hannah blickt im Hintergrund stolz zu ihm herunter. Zu den Schnappschüssen schrieb Nico liebevoll: "Danke an die wundervollste Frau, die man sich nur vorstellen kann. Was wir abseits der Bühne in den letzten Monaten durchgemacht haben, ob gut oder schlecht, wird uns auf ewig verbinden!" Er erklärte weiter, wie stolz er auf die Beauty sei und wie viel sie ihm bedeute: "Du bist ein Vorbild für mich und viele andere. Ich liebe dich!"

Hannah ließen diese emotionalen Worte ihres Partners natürlich nicht kalt: Die 23-Jährige antwortete mit einem süßen Text in den Kommentaren. "Ich bin so stolz auf dich und bin froh, dass ich den Weg bei 'The Voice' mit dir gehen durfte. Du bist der Beste und ich liebe dich mit meinem ganzen Herz!", schrieb Hannah.

ProSiebenSAT.1/Richard Hübner Nico Traut im "The Voice of Germany"-Sing-Off

Instagram / hunandneeko Hannah Wilhelm und Nico Traut

Instagram / hannahwilhelmofficial Hannah Wilhelm

