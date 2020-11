Mit diesen beiden Nachwuchssängern will Nico Santos (27) das The Voice of Germany-Halbfinale rocken! Die Talents von Neu-Coach Nico mussten heute mal wieder zeigen, was sie können. Die verbliebenen Gesangstalente kämpften in den Sing-Offs um den Einzug ins Halbfinale. Der "Rooftop"-Interpret hat sich seine Auswahl nicht leicht gemacht. Am Ende entschied Nico sich allerdings für Nico Traut und das Duo Mael und Jonas.

Immer wieder vergab Santos die begehrten Plätze auf den Hotseats neu. Zum Schluss begeisterten Nico mit seiner Version des Songs "Fix You" und Mael und Jonas mit ihrer "Mmmbop"-Performance den Musiker aber am meisten. Die drei Sänger werden also im Halbfinale gegen die Talents von Mark Forster (37), Yvonne Catterfeld (40) und Stefanie Kloß (36) und Samu Haber (44) und Rea Garvey (47) antreten.

Im Laufe der Sing-Offs musste Nico allerdings auch einige sehr schwere Entscheidungen treffen. Er musste zum Beispiel "The Voice of Germany"-Urgestein Pamela Falcon gehen lassen. Sie sorgte bereits in der allerersten Staffel der Castingshow für Gänsehautmomente.

ProSiebenSAT.1/Richard Hübner Nico Traut im "The Voice of Germany"-Sing-Off

ProSiebenSAT.1/Richard Hübner Jonas und Mael im "The Voice of Germany"-Sing-Off

ProSiebenSAT.1/Richard Hübner Stefanie Kloß, Yvonne Catterfeld und Nico Santos bei "The Voice of Germany"

