Rebel Wilson (40) spricht offen über ihr Liebesleben! Für die Schauspielerin könnte 2020 wohl gar nicht besser laufen: Die Australierin ist deutlich erschlankt und verlor bereits 20 Kilo. Sie fing an, sich gesünder zu ernähren und mehr auf sich selbst Acht zu geben. Dieses Selbstbewusstsein schien den Männern offenbar zu gefallen – besonders einem! Im September machten Rebel und ihr Freund, der Unternehmer Jacob Busch (29), ihre Beziehung öffentlich. Doch bevor die beiden sich kennengelernt haben, ging die Pitch Perfect-Darstellerin auf viele Dates!

Bevor alles im Fokus der Gesundheit stand, widmete sich die 40-Jährige ganz der Suche nach der Liebe. Dem People-Magazin verriet Rebel: "Letztes Jahr war das Jahr der Liebe, deshalb bin ich vielleicht immer noch so besessen von Dating und anderen Dingen, weil ich absichtlich ausgegangen bin und viele verschiedene Leute getroffen habe." Sie sei unerfahren mit Beziehungen gewesen und ihr Leben habe dem ihrer Figur in der Netflix-Komödie "Isn't It Romantic" geglichen. Aus diesem Grund habe sie auch "alles gegeben". Die Suche endete schließlich damit, dass sie sich in ihren Freund Jacob verliebte.

In dem besagten Film spielt Rebel die Architektin Natalie, die durch ihr geringes Selbstwertgefühl Schwierigkeiten hat, sich auf Männer einzulassen. Aus diesem Grund hasst sie auch romantische Liebesschnulzen. Jedoch stößt sich die Darstellerin den Kopf an und ihr Leben ist plötzlich genau das: eine schnulzige Komödie.

Getty Images Rebel Wilson und Jacob Busch in Monaco

Instagram / jacobpbusch Jacob Busch und Rebel Wilson in Monaco 2020

SteveSands/NewYorkNewswire/MEGA Rebel Wilson am Set von "Isn't It Romantic" in New York, 2017

