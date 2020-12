Können Rihanna (32) und A$AP Rocky (32) es noch verheimlichen? Das Gerücht, dass die beiden Musiker mehr als nur Freunde sind, hält sich schon seit vielen Jahren hartnäckig – immer wieder wurden die Künstler zusammen gesichtet. Erst im Sommer haben die beiden gemeinsam an einem Projekt gearbeitet und dabei sind ordentlich die Funken geflogen, wie man Interviews entnehmen konnte. Nun wurden aus den Spekulationen scheinbar Tatsachen!

Eine anonyme Quelle verriet People, dass sich Rihanna und der Rapper nun daten würden! Diese Info teilte die Quelle dem Magazin mit, nachdem die Musiker am Wochenende mit Freunden bei einem gemeinsamen Abendessen gesichtet wurden. Rihanna und A$AP haben bereits in der Vergangenheit schon Einiges miteinander erlebt: Der "Praise the Lord"-Sänger ist im Jahr 2013 der Opening-Act für Rihannas Welttournee gewesen, sie haben die Pariser Fashionweek besucht oder an gemeinsamen Projekten gearbeitet und zusammen Interviews dafür gegeben.

Dabei sprach die Sängerin erst vor wenigen Wochen noch von ihrem Ex-Freund Chris Brown (31), der sie in der Beziehung geschlagen hatte. In Oprah Winfreys (66) Podcast "Supersoul Conversations" sagte sie: "Wir haben wieder Vertrauen zueinander aufgebaut. Wir lieben uns und das werden wir wahrscheinlich immer tun." Im gleichen Gespräch erklärte Rihanna noch, dass beide an sich arbeiten würden und eine innige Freundschaft pflegen. Es bleibt also spannend, wie es im Liebesleben der Sängerin weitergeht!

ActionPress ASAP Rocky und Rihanna bei den Fashion Forward Awards in London im Dezember 2019

ActionPress/Steve Vas / Future Image Rihanna und A$AP Rocky im Dezember 2019

Getty Images Chris Brown und Rihanna, 2013

