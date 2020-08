Sind Rihanna (32) und A$AP Rocky (31) etwa ein Paar? Schon seit sieben Jahren halten sich die Spekulationen, dass der Rapper und die R&B-Sängerin mehr als nur Freunde sind. Zuletzt entdeckten Paparazzi die vermeintlichen Turteltauben im vergangenen Februar bei einem gemeinsamen Clubbesuch. Knapp sieben Monate später kurbelt das Duo die Gerüchteküche erneut an: Während eines Interviews schienen die beiden Stars heftig miteinander zu flirten!

Per Videochat fragten sich RiRi und A$AP Rocky gegenseitig für die Vogue aus. Dabei kicherten und strahlten sie um die Wette, während sie fast beiläufig über das neue Projekt der "Love on the Brain"-Interpretin sprachen – ihre Kosmetiklinie Fenty Skin. Als die Chartstürmerin von dem US-Amerikaner wissen wollte, was sein Typ sei, antwortete dieser kokett: "Gutaussehend." Diesem Scherz schickte er ein Lachen hinterher, woraufhin die 32-Jährige mit den Augen rollte.

An dieser Stelle hörte das Flirten und gegenseitige Necken allerdings nicht auf. Die "Diamonds"-Hitmacherin fragte A$AP Rocky später, was das Schwierigste an der Zusammenarbeit mit ihr gewesen sei – der Rapper war Model in einer Beauty-Kampagne von ihr. "Ich kann dir sagen, was das war: Nicht die ganze Zeit zu lachen", verriet der gebürtige New Yorker.

Anzeige

Getty Images Rihanna bei der Parsons Benefizgala in NYC im Mai 2017

Anzeige

Getty Images A$AP Rocky im September 2019

Anzeige

Pascal Le Segretain/Getty Images Rihanna und ASAP Rocky

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de