Ellen Page (33) heißt jetzt Elliot Page und outete sich am Dienstag als Trans-Mann – unter anderem der Arbeitgeber des Schauspielers unterstützt ihn mit liebevollen Worten nach dem mutigen Coming-out! Auf Social Media schlägt sein langes Statement gerade ein wie eine Bombe: Elliot informiert darin nicht nur seine Fans darüber, dass seine Pronomen ab jetzt er und sie seien, der Film-Star weist auch darauf hin, wie viel Gewalt und Missachtung der Trans-Community auch 2020 noch entgegengebracht wird. Ein Schritt, den der 33-Jährige lange und mit viel Support seines Umfeldes nun gewagt hat. Der Streaming-Gigant Netflix beglückwünschte Elliot dazu!

"Wir sind so stolz auf unseren Superhelden! Wir lieben dich, Elliot!", kommentierte der offizielle Twitter-Account von Netflix unter dem Coming-out von Elliot. Seit 2019 spielt er in der Serie "Umbrella Academy" die weibliche Rolle der Vanya – und trotz der immensen privaten Veränderungen hält Netflix an dem Darsteller fest und ergänzte im Kommentar: "Wir können es kaum erwarten, dich in Staffel drei wiederzusehen!" Ob vielleicht sogar jetzt das Drehbuch auf Elliots eventuelle körperliche Veränderungen angepasst wird, bleibt derzeit noch abzuwarten.

Virtuellen Applaus für das Outing gibt es allerdings nicht nur aus Elliots Berufsleben. Auch Emma Portner, mit der er bereits seit über zwei Jahren verheiratet ist, kommentierte die Nachricht von ihm auf Instagram: "Ich liebe dich so sehr, Elliot", lässt die Tänzerin ihren Gefühlen freien Lauf. In die Riege der Gratulanten reihten sich bis jetzt ebenfalls unter anderem Miley Cyrus (28), Frankie Boyd und Jason Reitman (43) ein.

Getty Images Elliot Page auf der "Umbrella Academy"-Premiere im Februar 2019

Getty Images Elliot Page, Schauspieler

Getty Images Elliot Page und Emma Portner im Juni 2019 in New York

