Viele sahen schon sein Ende kommen – doch nun soll Johnny Depp (57) eine neue Rolle ergattert haben! Erst vor wenigen Wochen verlor der Schauspieler seinen Part als Grindelwald in Phantastische Tierwesen, nachdem er in seinem legendären Verleumdungsprozess eine Niederlage hinnehmen musste. Nach dem vernichtenden Urteil waren Experten davon überzeugt, dass seine Hollywoodkarriere beendet sei – doch offenbar lagen sie mit dieser Einschätzung falsch! Johnny soll wohl in der Neuverfilmung von "The Addams Family" mitspielen!

Wie die Webseite Small Screen berichtet, ist Johnny für die Hauptrolle Gomez Addams angedacht. Dem Bericht zufolge schlug kein anderer als Star-Regisseur Tim Burton (62) vor, dass der US-Amerikaner in dem Netflix-Remake mitwirken soll. Es wäre nicht das erste Mal, dass die beiden an einem gemeinsamen Projekt beteiligt sind. Denn der Filmemacher und der Fluch der Karibik-Star arbeiteten bereits bei "Edward mit den Scherenhänden", "Charly und die Schokoladenfabrik" und "Alice im Wunderland" zusammen. Und wenn alles gut läuft, dann befinden sie sich bald erneut am selben Set.

Auch wenn noch nicht bestätigt wurde, dass Johnny tatsächlich in der "The Addams Family"-Neuauflage mitspielt, so steht eins bereits fest: Die Netz-Gemeinde ist von der Besetzung absolut begeistert! "Johnny als Gomez? Ja, bitte! Das ist Unterhaltung, die ich unbedingt brauche", schreibt nur ein Nutzer auf Twitter.

ActionPress Raúl Juliá als Papa Gomez in "The Addams Family"

Getty Images Tim Burton bei einer Pressekonferenz in L.A. im März 2019

Getty Images Johnny Depp beim Zurich Film Festival im Oktober 2020

