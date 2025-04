Daddy-Look: Foto zeigt grauen Johnny Depp in "Day Drinker"

Johnny Depp (61) feiert sein Hollywood-Comeback mit einer Hauptrolle in dem Thriller "Day Drinker". Nach den Turbulenzen um seine Beziehung zu Amber Heard (38) und dem skandalösen Gerichtsprozess, der seiner Karriere schwer zusetzte, zieht es den Fluch der Karibik-Star zurück ins Rampenlicht. Auf einem ersten veröffentlichten Bild, das anlässlich des Drehstarts in Spanien entstand, flasht der Schauspieler mit grauem Haar und hellen Kontaktlinsen in einem ungewohnt eleganten Daddy-Look. Die besagte Aufnahme wurde von Lionsgate auf Instagram gepostet und kündigte in diesem Kontext bereits an, dass an Johnnys Seite Madelyn Cline (27), Penelope Cruz (50) und Manu Ríos spielen.

In "Day Drinker" spielt Johnny einen mysteriösen Gast auf einer privaten Luxusyacht, der sich mit einer Barkeeperin – gespielt von Madelyn – anfreundet. Gemeinsam geraten sie in die finsteren Machenschaften einer Kriminellen, dargestellt von Penelope. Dieser Film markiert schon die vierte Zusammenarbeit von Johnny und der Oscarpreisträgerin, die unter anderem in "Blow" und "Fluch der Karibik: Fremde Gezeiten" an seiner Seite zu sehen war. Regie führt Marc Webb (50), bekannt für Filme wie "The Amazing Spider-Man", das Drehbuch stammt von Zach Dean.

Für Johnny ist dieser Film ein entscheidender Schritt, nachdem seine Karriere in den vergangenen Jahren stark gelitten hat. Die öffentlichkeitswirksame Auseinandersetzung mit seiner Ex-Frau und der Verlust mehrerer großer Rollen brachten den einst gefeierten Superstar ins Straucheln. Doch schon 2023 feierte er mit "Jeanne du Barry – Die Favoritin des Königs" ein beachtliches Comeback. Auch privat habe sich die Lage bei dem Filmstar inzwischen beruhigt. Ein Insider betonte vor wenigen Monaten gegenüber OK!, dass er glücklicher Single sei und niemanden date.

Getty Images Johnny Depp und Penélope Cruz beim Fototermin für "Pirates of the Caribbean – Fremde Gezeiten"

Getty Images Amber Heard und Johnny Depp im Mai 2022

