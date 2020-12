Jake Paul (23) schlägt erneut über die Stränge! So langsam mausert sich der amerikanische YouTube-Star zu einem echten Box-Champion. Erst am vergangenen Montag stieg der 23-Jährige erneut in den Ring und konnte den Kampf gegen den ehemaligen NBA-Star Nate Robinson bereits in der zweiten Runde durch ein K.o. für sich entscheiden. Seinen Sieg feierte der Blondschopf offensichtlich ziemlich ausgiebig – und steht deswegen jetzt in der Kritik!

Schon in der Vergangenheit sorgte der Netz-Star für den ein oder anderen Skandal. Daher verwundert es kaum, dass Jake es trotz der aktuellen Gesundheitslage nach dem Kampf ordentlich krachen ließ – jedoch nicht allein: Sein Bruder Logan Paul (25) und seine Freunden waren ebenfalls in der Villa in Kalifornien am Start. In ihren Instagram-Storys zeigte die Gruppe ganz ungeniert, dass sie ohne einen Mund-Nasen-Schutz, dicht aneinandergedrängt und mit Hunderten von Leuten sichtlich viel Spaß hatte. Die Bürgermeisterin der Calabasas-Gemeinde, in der Jake wohnt, stellte gegenüber TMZ eindeutig klar: "Die Party war zweifellos ein Super-Spreader-Event." Sie warte nur darauf, dass die Infektionszahlen in ihrer Gemeinde aufgrund dieser verantwortungslosen Veranstaltung in die Höhe steigen, erklärte sie.

Die Behörden seien drauf und dran, eine Möglichkeit zu finden, wie man Jake für sein Fehlverhalten bestrafen könnte, verriet sie weiter. Es sei allerdings nicht so leicht, den jungen Mann zur Verantwortung zu ziehen, da die Polizei selbst auch nur durch die Videoaufnahmen der Beteiligten von der Feier erfahren hatte, zeigte sich die Bürgermeisterin durchaus besorgt.

Jake Paul im November 2020

Jake und Logan Paul im November 2020

YouTuber Jake Paul, Mai 2020

