Johnny Galecki (45) meldet sich das erste Mal nach den Trennungsnews im Netz. Am vergangenen Montagabend wurde bekannt, dass sich der The Big Bang Theory-Star von seiner Freundin Alaina Meyer (23) getrennt haben soll. Vor zwei Jahren hatten sie ihre Beziehung öffentlich gemacht – im vergangenen Dezember haben sie einen gemeinsamen Sohn bekommen. Der Schauspieler bestätigte das Liebesaus bisher noch nicht – er gratuliert stattdessen Kaley Cuoco (35) zum Geburtstag.

Auf Instagram findet Johnny für seine einstige Serienkollegen und Ex-Freundin liebevolle Worte: "Du weißt, wie toll ich dich finde und dich respektiere. Ich bin stolz auf alles, was du tust und so happy, dass du glücklich bist." Er sei unglaublich dankbar für ihre langjährige Freundschaft. Zusätzlich lud er eine Bilderreihe mit gemeinsamen Schnappschüssen hoch. Auf den süßen Post reagiert die Schauspielerin in der Kommentarspalte: "Das bedeutet mir so viel. Ich hab dich lieb, du Horst!"

Über seine private Situation verliert er kein Sterbenswort. Auch Alaine schweigt bisher eisern. Ihre einzige Reaktion nach den Schlagzeilen ist ein kurzer Clip, in dem sie mit dem Auto über eine asphaltierte Straße im Wald fährt. Ob sich die beiden noch dazu äußern werden? Stimmt ab!

Instagram / sanctionedjohnnygalecki Johnny Galecki und Kaley Cuoco

Getty Images Kaley Cuoco und Johnny Galecki, 2016

Getty Images Alaina Meyer und Johnny Galecki im Januar 2019 in Kalifornien

