The Voice of Germany sorgt für Verwirrung bei den Zuschauern! Seit vergangener Woche stehen in der Castingshow die Sing-Offs an. Nachdem zunächst das Team von Nico Santos (27) antreten musste, waren anschließend Stefanie Kloß (36) und Yvonne Catterfeld (40) sowie Mark Forster (37) dran. Doch schon mehrfach wurde das Publikum mächtig auf die Folter gespannt – denn beide bisher ausgestrahlten Folgen endeten, bevor die Coaches ihre Entscheidung trafen! Die "The Voice"-Fans sind davon gar nicht begeistert...

Schon die erste Runde des Viertelfinales vergangenen Donnerstag war vorbei, bevor Yvonne und Stef sich für oder gegen Maria Nicolaides entschieden hatten. Ganz genau so lief es auch am Sonntag ab – denn noch wissen die Zuschauer nicht, ob Maciek ins Halbfinale kommt. Auf Twitter häuft sich deswegen bereits die Kritik: "Wird es jetzt eigentlich schon zur Tradition, dass Sendungen abgebrochen werden und die letzte Verkündung, die maximal zwei Minuten dauern würde, auf die nächste Sendung verschoben wird?", schrieb ein Fan verärgert. Einem anderen Nutzer fiel das ebenfalls auf: "Neben der überdimensionalen Werbung nun auch noch eine offene Entscheidung am Ende jeder Sendung..."

Bis Donnerstag müssen die Bewunderer von Maciek nun noch bangen, ob der gebürtige Pole es ins Halbfinale schaffen wird. Die Chancen für den Allstar stehen bisher mittelmäßig – denn bei der Probe für seine Performance enttäuschte Maciek seinen Coach Mark: Er erschien mit Spickzettel und total unvorbereitet zum Üben.

ProSiebenSAT.1/Richard Hübner Maria Nicolaides bei "The Voice of Germany"

ProSiebenSAT.1/Richard Hübner Stefanie Kloß und Yvonne Catterfeld bei "The Voice of Germany"

Instagram / maciekmusic Maciek, Talent bei "The Voice of Germany" 2020

