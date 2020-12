Sie genießt den absoluten Luxus in der Vorweihnachtszeit! Laura Müller (20) und ihr Mann Michael Wendler (48) sorgten in der letzten Zeit für viel Wirbel: Nachdem der Schlagersänger die Bundesregierung aufgrund ihrer erlassenen Corona-Maßnahmen verbal kritisiert hatte, kassierte das Ehepaar immer wieder heftige Shitstorms. Zuletzt verloren die beiden deshalb sogar ihren langjährigen Manager und Freund Markus Krampe. Finanziell scheint es bei dem Ehepaar jedoch weiterhin gut zu laufen – in Lauras Adventskalender war nun nämlich ein iPhone versteckt!

Und das präsentierte die 20-Jährige ganz stolz in einer mittlerweile gelöschten Instagram-Story. "Ihr wollt wissen, was im ersten Türchen war...", betitelte das Playboy-Model den Clip, in dem es das Luxus-Präsent zeigte. In einer Santa-Claus-Kiste mit jeder Menge Füllmaterial versteckte sich ein schwarzes Apple iPhone der neuesten Generation! "Ich bin so glücklich", schrieb Laura dazu und versah den Post mit verschiedenen Emojis – unter anderem mit einem geschockten Gesicht.

Doch was wird sich dann wohl hinter den nächsten Türchen verbergen? Allem Anschein nach hat der "Egal"-Interpret noch einige XXL-Überraschungen für seine Geliebte vorbereitet. Ein anderes Insta-Video zeigt den Kalender in seiner ganzen Pracht: 24 größere Pakete hängen über dem Fernseher der beiden Wahlamerikaner.

ActionPress Michael Wendler und Laura Müller, TV-Stars

Instagram / https://www.instagram.com/lauramuellerofficial/ Laura Müller im April 2020

Thomas Burg / ActionPress Laura Müller und Michael Wendler bei "Let's Dance"

