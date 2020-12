Cher (74) hat ein großes Herz für Tiere! Die US-Amerikanerin ist eigentlich vor allem für ihre unglaubliche Stimme bekannt. Doch nicht nur als Sängerin feierte sie bereits große Erfolge. Auch als Schauspielerin und Songwriterin machte sich die Popdiva einen Namen. Für ihre zahlreichen Projekte und Errungenschaften wird sie von vielen prominenten Kollegen sogar als Medienikone gefeiert. Nun landet die Musikerin allerdings mit einer ganz anderen Aktion in den Schlagzeilen. Cher hat einen Elefanten aus seiner Gefangenschaft gerettet!

Zusammen mit der Organisation "Vier Pfoten" setzte sich die Sängerin über mehrere Jahre hinweg für ein besseres Leben für den grauen Riesen namens Kaavan ein. Nach Angaben der Bild-Zeitung galt er als der letzte lebende indische Elefant in Pakistan. In einem Zoo verbrachte er mehr als 30 Jahre in Gefangenschaft. Lange angekettet und acht Jahre ohne Partnerin konnte das Schwergewicht nur noch von Freiheit träumen. Doch am vergangenen Sonntag durfte der einsame Riese endlich nach Kambodscha umziehen: In seiner neuen Heimat erwarten ihn “ein großes Freigehege, gesundes Futter und tierärztliche Versorgung”, erzählten die an der Rettung beteiligten Tierschützer.

Zooleitung und Politiker sollen öf­fent­lich­keits­wirk­sam von dem Elefanten Abschied genommen haben. Mit einem Schild wünschten sie Kaavan viel Glück für sein neues Leben. Auch Cher besuchte ihren Schützling offenbar noch vor seiner Abreise.

Everett Collection / ActionPress Cher bei den Oscars 1988

Getty Images Cher im Dezember 2018 in Washington, D.C.

Getty Images Cher für Joe Biden und Kamala Harris-Kampagne im Oktober 2020, Las Vegas

