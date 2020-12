Calvin Kleinen ist hin und weg! Der Influencer stellt aktuell bei Temptation Island V.I.P. die Beziehung mit seiner Freundin Roxy auf die Probe. Mit seinen zwölf Verführerinnen ging der Hobby-Rapper schon ordentlich auf Tuchfühlung. Vor allem Sanja Alena hat es dem 28-Jährigen angetan. Mittlerweile verbrachte der Muskelmann schon mehrere Nächte mit der Blondine und es wäre sogar fast zum Zungenkuss gekommen. Gegenüber Promiflash verriet Calvin nun, wieso ihn seine Verführerin so anzieht.

"Ihr Äußeres ist schon mega – für mich sehr sexy! Aber auch wenn es bis jetzt nicht gezeigt worden ist, ich konnte auch sehr gut mit ihr reden", erklärte er im Promiflash-Interview. Reden hat man die beiden tatsächlich nicht so oft gesehen. Stattdessen spielten Sanja und Calvin zuletzt ein neckisches Spiel, bei dem er einen Eiswürfel mit seiner Zunge in den Mund der Single-Lady beförderte. Im Interview erklärte er: "Und dass man mit ihr auch noch Spaß haben konnte, habt ihr ja auch gesehen."

Diese Worte dürften seiner Partnerin Roxy wahrscheinlich nicht gefallen. Doch auch die hat ordentlich Spaß in der Männer-Villa und glänzt nicht unbedingt mit großer Zurückhaltung. In der siebten Folge der Sendung schläft die Brünette nämlich ebenfalls nicht alleine im Bett: Sie bot Verführer Jay an, mit ihr die Nacht zu verbringen.

