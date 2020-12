Jennifer Lawrence (30) setzt ab sofort auf Farbe! In der Vergangenheit zeigte sich die Schauspielerin immer wieder mit diversen Frisuren: Ob frecher Longbob, lange Wallemähne oder elegante Hochsteckfrisuren – ihrer Haarfarbe Blond blieb die Hollywood-Beauty dabei stets treu. Bei den Dreharbeiten zu einem neuen Film überraschte sie nun allerdings mit einem komplett neuen Look: Jennifer präsentierte sich mit einem rothaarigen Fransen-Schnitt!

Paparazzi entdeckten die 30-Jährige am Set in Boston, wo sie an der Seite von Hollywood-Star Leonardo DiCaprio (46) für den kommenden Netflix-Film "Don't Look Up" drehte. Dabei zog Jennifer mit ihrer Mähne alle Blicke auf sich: Statt mit gewohnt blondem Haar posierte die Schönheit plötzlich mit roter Frise vor der Kamera. Dabei sah es aber so aus, als habe sie sich nicht für immer von ihrer blonden Haarpracht verabschiedet: Die roten Haare schienen nur eine Perücke zu sein.

Wie Just Jared berichtete, soll Jennifer in dem kommenden Streifen eine Wissenschaftlerin spielen, die einen Meteor entdeckt hat. In einer gewagten Aktion will sie die Welt vor dem Einschlagen des Himmelskörpers warnen – doch das stellte sich schwieriger als gedacht heraus.

Anzeige

MEGA Jennifer Lawrence am Filmset

Anzeige

MEGA Jennifer Lawrence mit rotem Haar, Dezember 2020

Anzeige

MEGA Jennifer Lawrence im Dezember 2020

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de