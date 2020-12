Wahnsinn, wie die Zeit vergeht – Massimo Sinató wird heute 40 Jahre alt! Der gebürtige Mannheimer hat sich in den vergangenen Jahren einen Namen in der deutschen Fernsehlandschaft gemacht – und das als Profitänzer in der beliebten Tanzshow Let's Dance: So hat der Mann von Rebecca Mir bereits mit Promis wie Lili Paul-Roncalli oder Liliana Matthäus imposante Choreografien aufs Parkett gelegt. Doch wie hatte seine "Let's Dance"-Karriere eigentlich vor rund 10 Jahren begonnen? Promiflash schickt euch auf eine Zeitreise...

Im Jahr 2010 betrat Massimo das Parkett im TV-Studio zum ersten Mal: Gemeinsam mit seiner Tanzpartnerin Sophia Thomalla (31) versuchte er, die damalige Jury – bestehend aus Joachim Llambi, Isabel Edvardsson, Harald Glööckler und Peter Kraus – um den Finger zu wickeln. Und auf den alten Fotos ist der Profitänzer kaum wiederzuerkennen, denn seine heutige wilde Lockenmähne und den markanten Bart sucht man auf den Aufnahmen vergeblich.

Massimos Zeit bei "Let's Dance" startete damals direkt mit einem großen Erfolg: Der Tänzer und Sophia tanzten sich in der dritten Staffel bis an die Spitze und belegten den ersten Platz. Das gelang dem Duo im damaligen Finale mit einer Rumba zu "Fields of Gold" von Sting, einer Samba zu "Hips Don't Lie" von Shakira und einem Freestyle zu einem Michael-Jackson-Medley.

ActionPress Massimo Sinató und Sophia Thomalla bei "Let's Dance", 2010

ActionPress Massimo Sinató und Sophia Thomalla, 2010

ActionPress Sophia Thomalla und Massimo Sinató in der dritten "Let's Dance"-Staffel, 2010

