Elena Miras (28) zeigt sich strahlend mit ihrer Tochter im Netz! Eigentlich hat es die Influencerin gerade nicht leicht. Erst im September trennte sie sich von ihrem Freund und Vater ihres Kindes, Mike Heiter (28). Seitdem liefern die beiden ehemaligen Love Island-Kandidaten einen öffentlichen Rosenkrieg! Trotz des Beefs scheint sie ihr Lachen aber trotzdem nicht verloren zu haben: Denn jetzt postet Elena ein zuckersüßes Bild mit ihrer Tochter im Schnee!

Auf dem Instagram-Schnappschuss schaut Elena ihr kleines Töchterchen ganz entzückt an und schreibt passend dazu in die Bildunterschrift: "Wo Liebe ist, ist auch Leben". Neben ihrer Mama posiert die niedliche Aylen dick eingepackt in einem Schneeanzug. Und die Community schmilzt dahin. "Wie süß" oder auch "2 Mini-Engel" lauteten nur einige der Kommentare unter ihrem Beitrag.

Erst kürzlich gab Elena zu, den Streit mit Mike zu öffentlich ausgetragen zu haben. Nun kursieren aber Fremdgeh-Gerüchte rund um den Muskelmann. Elena äußerte sich auf Social Media zu den Spekulationen.

Instagram / elena_miras Elena Miras mit ihrer Tochter Aylen

Instagram / elena_miras Elena Miras im Juli 2020

ActionPress Elena Miras und Mike Heiter, TV-Gesichter

