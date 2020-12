Elena Miras (28) reagiert auf die Liebesgerüchte über ihren Ex-Freund! Im September trennten sich das TV-Sternchen und sein Partner Mike Heiter (28). Seitdem leisten sich die beiden einen heftigen Schlagabtausch im Netz. Nun brodelt die Gerüchteküche, dass Mike eine neue Frau an seiner Seite haben soll. Die Glückliche soll Laura Morante (29) sein. Jetzt äußert sich Elena dazu und deutet an: Zwischen Mike und Laura soll sogar schon länger etwas laufen!

Auf Instagram kommentierte Elena den Spekulationsartikel von Promiflash, dass Laura angeblich Mikes neue Flamme sein soll. "Endlich kommt auch mal etwas ans Licht, was seit einigen Monaten läuft – und wozu ich nichts sagen durfte", macht die einstige Dschungelcamp-Teilnehmerin unter dem Post deutlich. Ist ihr Ex-Freund also zweigleisig gefahren und hat während ihrer Beziehung bereits die ehemalige Are You The One?-Kandidatin gedatet?

Ein Insider gab gegenüber Promiflash zumindest an, Mike und Laura kürzlich gemeinsam in der Öffentlichkeit gesichtet zu haben. Dabei hätten sie sehr vertraut gewirkt. Die ehemalige "We Love Lloret"-Teilnehmerin soll auch die unbekannte Dame sein, die neben Mike in seiner Story am vergangenen Montag auftauchte. Laura hat sich zu den pikanten Liebesspekulationen bisher nicht geäußert. Ihr Instagram-Profil ist zudem seit heute auf privat gestellt. Ob das die pikanten Gerüchte weiter anheizen wird?

Instagram / elena_miras Elena Miras und ihre Tochter Aylen, 2020

Instagram / mikeheiter13 Mike Heiter im November 2020

Instagram / lauramorante___ Laura Morante, TV-Bekanntheit

