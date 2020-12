Ernüchterung bei Hochzeit auf den ersten Blick! Lisa und Michael legten in der Kuppelshow einen echten Bilderbuchstart hin: Obwohl sie sich zuvor nie gesehen hatten, waren sie direkt hin und weg voneinander und kamen sich in der Hochzeitsnacht auch verdammt nah. Ein erster Trailer deutete schon vergangene Woche an, dass die rosarote Blase in den Flitterwochen platzt – und tatsächlich: Lisa ist mit der Situation komplett überfordert.

"Ich muss immer noch sagen, dass die Experten einen guten Job gemacht haben. Ich merke aber auch, wie das ein bisschen viel wird gerade", gibt die Flugbegleiterin bei einer eigentlich total romantischen Kutschfahrt am Meer zu. Das ständige Kuscheln und Händchenhalten habe sie immer mehr erdrückt. "Du gibst halt sehr viel Nähe und Liebe und das stößt mich so ein bisschen zurück. Ich fühle mich dann unter Druck gesetzt und denke, du erwartest das Gleiche von mir und das kann ich nicht", erklärt sie Michael offen.

Und wie reagiert ihr frisch angetrauter Ehemann auf diese Ansage? Der kann Lisas Stimmungsumschwung nicht ganz nachvollziehen. Schließlich habe die 30-Jährige bisher nie ein Problem mit Zärtlichkeiten gehabt. "Im Nachhinein dann so eine komplette Distanz einzugehen, ohne sämtliche Körpernähe oder Interesse zu zeigen, ist brutal für mich", resümiert er.

"Hochzeit auf den ersten Blick" ab dem 4. November immer mittwochs um 20.15 Uhr auf Sat.1

@Sat.1/Christoph Assmann Lisa und Michael bei "Hochzeit auf den ersten Blick"

Instagram / lisa.hadeb Lisa von "Hochzeit auf den ersten Blick"

SAT.1/Willi Weber Michael, "Hochzeit auf den ersten Blick"-Kandidat 2020

