Mit diesem emotionalen Geschenk hat Robert Irwin (17) sicher nicht gerechnet! Im Alter von zwei Jahren musste der heutige Teenager einen schweren Schicksalsschlag verkraften: Sein Vater, der Reality-TV-Star Steve Irwin (✝44), starb nach der Attacke eines Stachelrochens. Am Dienstag feierte Robert seinen 17. Geburtstag – und dabei musste er nicht auf seinen verstorbenen Papa verzichten: Seine Familie überraschte ihn mit einem rührenden Video!

Den Ehrentag verbrachte Robert mit seiner Mutter Terri Irwin und seiner schwangeren Schwester Bindi (22) sowie deren Partner Chandler Powell (24) im Australia Zoo in Beerwah. Neben zahlreichen Glückwünschen erreichte Robert auch ein äußerst ergreifender Clip, den er auf seinem Instagram-Profil teilte: In mehreren Szenen ist er darin in jungen Jahren an der Seite seines Vaters zu sehen. Der verstorbene Dokumentarfilmer spricht in dem Video davon, wie stolz er auf seinen Sohn ist und wie dieser in seine Fußstapfen treten werde.

"Es bedeutet mir die Welt. Ich fühle mich absolut geehrt, das Erbe meines Vaters fortzuführen", schwärmte Robert unter dem Beitrag. Auch Bindi gratulierte ihrem Bruder via Instagram: "Dein liebes Herz und dein fantastischer Sinn für Humor erfreuen mich jeden Tag. Du bist eines der hellsten Lichter, die die Welt je gesehen hat."

Instagram / robertirwinphotography Robert Irwin mit einem Hund

Instagram / robertirwinphotography Robert Irwin, Sohn von Steve Irwin

Instagram / bindisueirwin Robert Irwin mit seiner Mutter Terri und Schwester Bindi

