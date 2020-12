Pietro Lombardi (28) kennt sich selbst ganz genau! Für den DSDS-Gewinner aus dem Jahr 2011 ging es nach seiner Teilnahme an der Castingshow beruflich steil bergauf. Neben seiner Gesangskarriere baute sich der 28-Jährige auch andere Standbeine auf und kann sich deshalb mittlerweile auch Unternehmer und Influencer nennen. Obwohl Pie mächtig stolz auf sich selbst ist, hält er sich für alles andere als perfekt und spricht jetzt über seine vermeintlichen Fehler!

In einem Q&A auf seinem Instagram-Profil wollte einer seiner Follower wissen, welche Eigenschaften der Sänger an sich als negativ beschreiben würde. Er sei ziemlich ungeduldig, offenbarte er eine seiner Schwächen. "Ich kann auch mal laut werden, wenn mich was nervt, auch wenn man das nicht denkt. Und ich kann auch doofe Worte sagen", erklärte er weiter. Dabei sei er sich aber sicher, dass seine Fans das ebenfalls von sich kennen würden, da in seinen Augen keiner fehlerfrei und perfekt sei, erklärte er weiter.

Ob Pietros Macken Schuld an der Trennung von seiner Ex-Freundin Laura Maria Rypa vor einigen Wochen waren, verriet er bisher jedoch nicht. Generell hielt sich der Vater eines Sohnes in der letzten Zeit ziemlich bedeckt, was die ehemalige Liebelei mit der Rechtsanwaltsfachangestellten angeht.

Getty Images Pietro Lombardi bei "Let's Dance" 2018

Instagram / pietrolombardi Pietro Lombardi im Juni 2020

Instagram / lauramaria.rpa Laura Maria Rypa, Influencerin

