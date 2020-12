Diese beiden werden wohl keine Freunde mehr! Der Ex on the Beach-Kandidat Arman Kashani schrieb sich für die Show einige Witze auf. Sein Mitkandidat, Realitystar Salvatore Vassallo, fand den Zettel während der Dreharbeiten und erhob schwere Anschuldigungen: Arman habe sich einen Plan für das Format zurechtgelegt und wolle nur an Bekanntheit gewinnen. Prompt schwärzte der schockierte Italiener seinen vermeintlich berechnenden Mitbewohner bei der gesamten Gruppe an – für Arman ein absolutes No-Go, wie er Promiflash verrät.

Der Entertainer kann seine Wut kaum im Zaum halten: "Salvatore ist das hinterhältigste Stück Schlange, das mir je unter die Augen gekommen ist", wettert der Influencer gegenüber Promiflash. Die Art und Weise, wie Salvatore mit seinem Fund umgegangen sei, könne der Comedian nicht nachvollziehen. "Statt dass er mich bei allen im Haus verpetzt, soll er mich doch erst einmal fragen, was es mit dem Zettel auf sich hat", findet der Partner von Maddi. "Fünf Tage lang war ich sein angeblicher Bruder und bin ihm nach seinen Aussagen als Einziger ans Herz gewachsen, aber dann verkauft er mich für seine Show – diese Schlange", ätzt der Schnauzbart-Träger.

An einer Aussprache sei Salvatore wohl nicht interessiert gewesen. Er sei der Konfrontation aus dem Weg gegangen, indem er Arman im Netz blockiert habe, nachdem dieser ihn in einem Instagram-Livestream zur Rede stellen wollte.

Anzeige

RTL Salvatore Vassallo, Reality-TV-Star

Anzeige

Instagram / arman.mood Maddi und Arman, "Ex on the Beach"-Bekanntheiten

Anzeige

Instagram / salvatore_officiall Salvatore Vassallo, Reality-TV-Star

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de