Will Riccardo Simonetti (27) seiner Community hiermit etwas mitteilen? Der Influencer unterhält im Netz regelmäßig zahlreiche Follower mit Fashion-Posts und lustigen Clips. Obwohl er fast täglich Eindrücke aus seinem Leben teilt, hält er eines jedoch weitestgehend aus der Öffentlichkeit heraus: Sein Liebesleben. Nun scheint Riccardo aber endlich mal einen Hinweis darauf zu geben, ob es aktuell einen Mann in seinem Leben gibt – und zwar wie gewohnt auf eine besonders humorvolle Art und Weise!

In Anlehnung an einen Clip von Kendall (25) und Kylie Jenner (23) laufen der 27-Jährige und Lena Gercke (32) nun in einem Instagram-Video auf einem imaginären Catwalk in Richtung Kamera – und beantworten dabei indirekt Fragen: Über ihnen werden nämlich jeweils zwei gegensätzliche Kategorien eingeblendet – die beiden müssen entscheiden, zu welcher sie selbst zählen. Unter anderem müssen sie sich entscheiden, ob sie "vergeben" oder "single" sind. Während Dustin Schönes Partnerin zielstrebig in die Ecke der Vergebenen läuft, biegt Riccardo zunächst zu den Singles ab – dann entscheidet er sich aber doch noch einmal um und krabbelt Lena zur Kategorie "Vergeben" hinterher.

Ob der Webstar damit etwa sagen möchte, dass er in festen Händchen ist? Das vermuten zumindest seine Fans: "Heißt das, er ist vergeben?", freut sich einer seiner Follower – und er ist nicht der Einzige, der seine Begeisterung über diese indirekte Botschaft zum Ausdruck bringt: "Oh mein Gott, vergeben!"

Instagram / riccardosimonetti Lena Gercke und Riccardo Simonetti

Instagram / riccardosimonetti Riccardo Simonetti im Dezember 2020

Thomas Niedermueller / Freier Fotograf / Getty Images Riccardo Simonetti, November 2019

