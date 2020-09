Lena Gercke (32) kann über die Vater-Qualitäten ihres Partners Dustin Schöne (35) offenbar nicht klagen! Seit rund zwei Monaten ist die erste Gewinnerin von Germany's next Topmodel nicht mehr nur Model und Unternehmerin, sondern auch Mutter einer kleinen Tochter. Ihren teils stressigen Alltag zwischen Job und Familie muss die Blondine aber nicht allein bewältigen. Lenas Freund Dustin kümmert sich rührend um Baby Zoe!

"Wir teilen uns den Alltag mit ihr ganz gut auf und sind beide voll im Einsatz", verriet Lena gegenüber der Zeitschrift Gala. Sobald die Beauty also vom einem zum anderen Termin hetzt, kümmert sich Dustin bei seiner Tochter um frische Windeln und reichlich Brei-Nachschub – und das mit Erfolg: Dustin sei nämlich "ein supersüßer Daddy"!

Im Netz teilte Dustin vor wenigen Wochen sogar schon einen Schnappschuss vom ersten gemeinsamen Vater-Tochter-Ausflug. Dafür schnallte er die kleine Maus kurzerhand in eine Babytrage und machte sich auf in die Natur. In Sachen Erziehung scheint Baby Zoe es ihren Eltern aber auch nicht allzu schwer zu machen. Laut eigener Aussage der Neu-Mama sei ihr Nachwuchs "total ruhig und superlieb".

Instagram / lenagercke Lena Gercke mit Dustin Schöne und ihrer gemeinsamen Tochter Zoe

Instagram / lenagercke Model Lena Gercke

Instagram / dustin_schoene Dustin Schöne mit Tochter Zoe

