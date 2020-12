Dieses No Angels-Video amüsiert Jessica Wahls (43) heute sehr! Die Sängerin hatte 2000 gemeinsam mit Sandy Mölling (39), Lucy Diakovska (44), Nadja Benaissa (38) und Vanessa Petruo (41) bei der Castingshow Popstars gewonnen und war über Nacht zum Star geworden. Die Girlband füllte in den darauffolgenden Jahren nicht nur Konzerthallen, sondern drehte auch zahlreiche Musikvideos. Ob Jessi die Clips heutzutage aber alle noch ganz ernst nehmen kann? Im Promiflash-Interview verriet sie, über welches Video sie mittlerweile ziemlich schmunzeln muss!

"Also ich muss ja gestehen, also das 'Daylight'-Video, das ist ja wirklich der Knaller! Das ist ein ganz abgefahrenes Video", erzählte sie amüsiert. Zu der damaligen Zeit sei es zwar großartig gewesen – rückblickend denke sie sich nun aber: "Oh nein, was wir anhaben! Das ist so richtiger 2000er Trash, wenn man es jetzt sieht!" Dass ihre Kollegin in dem Clip ein ziemlich extravagantes Augen-Make-up trägt, feiert sie allerdings bis heute: "Die Sandy mit ihren Strasssteinen, die hat auf jeden Fall einen Style geprägt!", so Jessi.

Ob die 43-Jährige ein Lieblingsalbum aus der No-Angels-Ära hat? "Natürlich ist 'Elle’ments' ein Lieblingsalbum, weil es das Baby ist, es ist das erste", gab sie zu – dennoch schlage ihr Herz auch für eine andere Platte: "Aber ich muss sagen, dass das 'Destiny'-Album für mich in der Gesamtheit das schönste Album ist!" Ab und an trällert sie zu den alten Hits auch heute noch mit – und das wie damals ganz professionell: "Und ich erwische mich dann schon dabei, dass ich alles mitsinge, aber in den Refrains immer in meine Stimmlage rutsche, in meine Harmonie", gibt die Moderatorin zu.

Getty Images Die No-Angels-Stars Nadja, Lucy, Sandy und Jessica, 2007

Getty Images Jessica Wahls und Nadja Benaissa 2009 bei einer Pressekonferenz

Getty Images Die No-Angels-Sängerinnen Nadja, Sandy, Lucy und Jessica

