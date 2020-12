Bei Temptation Island V.I.P. bahnte sich zuletzt ein großes Drama zwischen Julian Evangelos (28) und Stephanie Schmitz (26) an: So deutete der Lockenkopf immer wieder an, dass er sich Kinder wünscht – obwohl seine Partnerin auf keinen Fall Nachwuchs bekommen möchte. Der Gedanke, dass sie ihrem Liebsten in Sachen Familienplanung im Weg stehen könnte, machte die Ex-Love Island-Kandidatin total fertig. In Folge sieben konnte er Stephi nun jedoch beruhigen: Sie sei ihm wichtiger als sein Kinderwunsch! Jetzt ist Julian einfach nur froh, dass das Thema endlich geklärt ist.

Das beteuerte er nun gegenüber Promiflash. "Ich bin total erleichtert, dass das Thema Kinder in der Sendung aufgeklärt wurde!" Denn offenbar hat die ganze Geschichte nicht nur Julian und Stephi schwer beschäftigt, sondern auch ihre Community: "Davor habe ich unzählige Instagram-Nachrichten von Followern bekommen, die meinten, dass ich mich von Stephi trennen soll und unsere Beziehung keinen Sinn machen würde", enthüllte der Kuppelshow-Star weiter. Diese Nachrichten hätten ihn sehr verletzt.

"Besonders, weil bis dato das Thema Kinder nicht wahrheitsgemäß dargestellt beziehungsweise gezeigt wurde. [...] Besonders, weil jeder zu diesem Thema einen Kommentar abgeben musste und alles besser wusste", ärgerte sich Julian weiter. "Dabei kenne ich doch nur die Wahrheit und weiß, was mein Herz mir sagt und was ich fühle."

Anzeige

Instagram / julian.evangelos Julian Evangelos und Stephanie Schmitz in Dubai

Anzeige

Instagram / stephifashion Stephi und Julian, Ex-"Love Island"-Teilnehmer

Anzeige

TVNOW / Frank Fastner Stephanie Schmitz und Julian Evangelos bei "Temptation Island V.I.P."

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de