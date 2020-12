Es darf eben auch mal ganz leger sein! Ende September hatten diese süßen Neuigkeiten die Schlagzeilen dominiert: Mandy Moore (36) erwartet ihr erstes Baby. Seitdem die Fans wissen, dass die Schauspielerin schwanger ist, zieht natürlich ihr wachsender Babybauch alle Blicke auf sich. Ganz entspannt eine Runde die Füße vertreten, ist für Mandy jetzt nur noch mit Paparazzi im Schlepptau möglich – und tatsächlich schafften es die Fotografen jetzt, brandneue Bilder von der werdenden Mutter zu machen.

Die aktuellen Schnappschüsse der This Is Us-Darstellerin, die Daily Mail vorliegen, entstanden vor wenigen Tagen in Los Angeles. Anstatt ihren Bauch allerdings der wartenden Pressemeute auf dem Silbertablett zu präsentieren, war es Mandy offenbar lieber, ihre kleine Wölbung zu verstecken. Tatsächlich gelang ihr das mit ihrem braunen Strickpullover ziemlich gut. Dazu kombinierte sie eine lässige Jeans und bequeme Schlappen.

Bei diesen Fotos kann man kaum glauben, dass Baby Moore schon Anfang des kommenden Jahres das Licht der Welt erblicken soll. Wann der errechnete Geburtstermin genau ist, behält die 36-Jährige allerdings bislang für sich. Doch immerhin lüftete sie ein anderes spannendes Geheimnis: Mandy und ihr Mann Taylor Goldsmith bekommen einen Jungen.

Anzeige

Getty Images Mandy Moore, Darstellerin von "This Is Us"

Anzeige

Instagram / mandymooremm Mandy Moore im November 2020

Anzeige

Instagram / taylordawesgoldsmith Taylor Goldsmith und Mandy Moore

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de