Mandy Moore (36) muss zum Ende des Jahres einen schweren Verlust verkraften: Ihre geliebte Hündin ist völlig überraschend gestorben. Über zwölf Jahre begleitete Joni die Schauspielerin auf ihrem Lebensweg. Von nun an muss Mandy die Zukunft ohne den treuen Vierbeiner bestreiten. Besonders hart: Die Hollywood-Schönheit ist schwanger und hatte sich bereits darauf gefreut, Joni mit dem neuen Familienmitglied bekannt zu machen.

Mandys Fellnase kam 2008 aus einer Hunderettungseinrichtung zu ihr – und ist seither ein wichtiger Begleiter. Vor Kurzem musste Joni operiert werden, "aber sie erholte sich sehr gut", beteuert die werdende Mama in ihrem rührenden Instagram-Beitrag. Als die Hundedame allerdings ihren Napf nicht anrührte, habe sich Mandy bereits ernsthafte Sorgen gemacht. "Ich wusste, dass etwas nicht stimmt, als sie – ihr Leben lang auf Essen fixiert – ihr Abendessen nicht auffraß." Wenig später verstarb Joni im Alter von rund 13 Jahren.

In ihrem Post erinnert sich Mandy an die ersten Augenblicke mit ihrem Haustier: "Ich werde die Fahrt nach Hause nie vergessen, auf der ich ihr sagte, dass es jetzt nur noch uns gegen die Welt gäbe." Mit Blick auf die nahende Geburt habe es die 36-Jährige kaum abwarten können, Joni ihr Baby zu zeigen. "Ich bin so traurig, dass sie nicht bald die Gelegenheit haben wird, ihren menschlichen Bruder kennenzulernen", beteuert sie.

Instagram / mandymooremm Joni, Hündin von Mandy Moore

Instagram / mandymooremm Schauspielerin Mandy Moore und Hündin Joni

Instagram / mandymooremm Schauspielerin Mandy Moore und Hündin Joni

