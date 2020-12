Ihre kleine Kugel ist offenbar ihr neues Lieblingsaccessoire! Im Oktober plauderte Emily Ratajkowski (29) aus, dass sie zum ersten Mal Mama wird. Offenbar genießt es die Netz-Beauty in vollen Zügen, ihre Schwangerschaft nun nicht mehr vor ihren Fans verstecken zu müssen. Nur zu gern teilt sie Aufnahmen, die ihren Babybauch perfekt zur Geltung bringen. Auch im Dezember muss die Community nicht auf regelmäßige Updates verzichten – diesmal präsentiert sich das Model aber nicht wie gewohnt sexy, sondern in einem richtig lässigen Look!

In ihrer Instagram-Story teilt Emily jetzt ein kurzes Video, in dem sie vor einem Spiegel posiert. Nach einem verführerischen Kleid oder High Heels suchen die Fans allerdings vergebens – die Schwangere trägt stattdessen sportliche Sneaker und eine locker sitzende Jeans. Emily kann es sich aber dennoch nicht ganz verkneifen, wenigstens ein bisschen Haut zu zeigen. Dank des coolen Crop-Tops gibt sie den Blick auf ihren wachsenden Babybauch preis.

Generell scheint es die 29-Jährige während ihrer Schwangerschaft in puncto Styling etwas gemütlicher anzugehen. Mitte November wurde sie nämlich bereits mit einem ähnlichen Outfit von Paparazzi abgelichtet. Damals rundete nur noch eine graue Strickjacke ihren Look ab. Wie gefällt euch Emilys lässiger Style? Stimmt in der Umfrage unter diesem Artikel ab!

Instagram / emrata Emily Ratajkowskis Babybauch im Dezember 2020

Instagram / emrata Emily Ratajkowski, Model

MEGA Emily Ratajkowski im November 2020

