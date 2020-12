Dieser Moment hat Julian Evangelos (28) sehr berührt! Mit seiner Verlobten Stephanie Schmitz (26) versucht er gerade, diversen Versuchungen bei Temptation Island V.I.P. standzuhalten – bislang mit Erfolg. Dennoch gab es ein sensibles Konfliktthema: Stephis nicht vorhandener Kinderwunsch. Immer wieder war bei der Blondine der Eindruck entstanden, Julian wolle doch Nachwuchs – bis dieser ihr die Sorgen nahm und alles klarstellte. Vor lauter Erleichterung musste Stephi weinen – diese Szene rührte Julian im Nachhinein zu Tränen, wie er Promiflash verriet.

Im Interview mit Promiflash erzählte er, dass die Reaktion seiner Partnerin für ihn sehr aufwühlend gewesen sei. "Stephi so berührt aufgrund meiner Worte zu sehen, hat mich selbst zu Tränen gerührt", gab der Influencer zu. Dies komme nämlich nicht allzu oft vor: "Ich kenne Stephi besser, als jeder andere Mensch sie kennt, und sie so emotional zu sehen, was nicht oft vorkommt, hat mich echt ins Herz getroffen." Dieser Moment sei etwas ganz Besonderes gewesen: "Letztlich zeigt es aber auch einfach, wie stark und wichtig unsere Liebe ist", stellte der 28-Jährige fest.

Diese Ansicht dürfte Stephi teilen – während des Einzellagerfeuers betonte auch sie, wie sehr sie ihren Julian wertschätze: "Ich habe immer das Gefühl gehabt, nicht gut genug zu sein. Das war ein heftig langer Prozess, mich so zu nehmen, wie ich bin. Das habe ich auch durch ihn geschafft", meinte die TV-Persönlichkeit.

TV NOW Julian Evangelos bei "Temptation Island V.I.P."

TVNOW / Frank Fastner Julian Evangelos und Stephanie Schmitz, Promipaar

Instagram / stephifashion Stephanie Schmitz im November 2020

