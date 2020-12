Riesen-Hype um Pamela Reif (24)! Die Fitness-Influencerin begeistert seit acht Jahren ihre Fans mit ihren Home-Workouts. Seit einigen Monaten sind ihre Videos angesagter denn je. Denn aufgrund der geschlossenen Gyms trainieren viele sportbegeisterte Frauen ihren Body gerne mit Pamelas YouTube-Videos. Nun kann die Blondine sich über einen großen Erfolg freuen: Sie hat die Zahl ihrer Abonnenten innerhalb eines Jahres verdreifacht – ihr folgen jetzt über fünf Millionen User auf der Videoplattform.

Auf der YouTube-Top-Listen-Pressekonferenz 2020, bei der auch Promiflash anwesend war, wurden jetzt die erfolgreichsten Webvideoproduzenten ausgezeichnet. In der Kategorie "Break Out Creator 2020" musste Pamela sich nur gegen Kai Pflaume (53) geschlagen geben und landete auf Platz zwei. Beide konnten ihren Zuwachs an deutschen Abonnenten innerhalb der vergangenen zwölf Monate jeweils um über 200 Prozent steigern. Von dem Hype ihrer Videos war Pamela zunächst total überrascht: "Es war ganz interessant, weil mir dieser Anstieg erst gar nicht richtig bewusst war." Denn nach acht Jahren achte man nicht mehr jeden Tag auf die Abonnentenzahl.

Für diesen Erfolg hatte die 24-Jährige aber auch ordentlich Gas gegeben. Seit dem ersten Lockdown produziert sie mehr Videos als üblich und erstellt sogar Workout-Pläne für ihre Fans. Und ein Ende ist nicht in Sicht! "Jetzt mache ich das seit knapp 40 Wochen, und ich glaube nicht, dass ich in naher Zukunft damit aufhören darf, wenn man meine Follower fragt", schmunzelte sie.

Anzeige

Instagram / pamela_rf Pamela Reif, Fitness-YouTuberin

Anzeige

Instagram / pamela_rf Pamela Reif auf Ibiza

Anzeige

Instagram / pamela_rf Fitness-Queen Pamela Reif im Juni 2020

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de