Diese Liebe ist noch ganz frisch! Anfang der Woche stellten Shawn Mendes (22) und seine Partnerin Camila Cabello (23) ihren Hundewelpen im Netz vor! Die beiden zeigten sich in letzter Zeit ihren Fans wieder öfter zusammen im Web. Jetzt haben sie sogar "Nachwuchs" bekommen. Doch Camila war nicht etwa schwanger. Es handelt sich bei dem neuen Familienmitglied um den Hund Tarzan – und mit dem kuschelt Shawn scheinbar tierisch gerne.

Auf Instagram teilte die "Havana"-Interpretin nun ein Video ihres Partners und Tarzan. Darin ist zu sehen, wie der Künstler den kleinen Welpen in eine Decke gewickelt in seinem Arm wiegt – und über beide Ohren strahlt. Liebevoll fragt er den kleinen Vierbeiner: "Magst du diese Decke? Ich rieche schon bald wie du und du stinkst." Freundin Camila kommentiert die Kuscheleinheiten im Clip nur mit den Worten: "So süß!"

Die Entertainerin schrieb zu dem neuen Video aber auch einen kleinen Text – und richtete sich damit an ihre Follower: "In unsicheren Zeiten wie diesen müssen wir uns ins Gedächtnis rufen, dass auch süße, zauberhafte Dinge wie Welpen in dieser Welt existieren." Dann richtete sie ihren Anhängern scherzend aus, dass Tarzan ihnen einen großen Kuss schicke.

Instagram / shawnmendes Welpe Tarzan

Instagram / shawnmendes Shawn Mendes und Camila Cabellos Welpe Tarzan

Instagram / shawnmendes Shawn Mendes und Camila Cabello, Oktober 2020

