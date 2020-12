Die Pretty in Plüsch-Fans dürfen sich auf ein neues Gesicht freuen! Am Donnerstag wurde bekannt, dass Hardy Krüger Jr. (52) verletzt aus der Gesangsshow ausscheidet – und dafür Jimi Blue Ochsenknecht (28) an seine Stelle tritt. Obwohl der Musiker jetzt nur einen Tag Zeit hat, um sich auf seine kommende Performance mit Plüsch-Maki Polly vorzubereiten, freut er sich riesig auf die Herausforderung. Jimis Freundin Yeliz Koc (27) könnte nicht stolzer sein!

In ihrer Instagram-Story machte die Influencerin jetzt fleißig Werbung für ihren Liebsten. "Ich weiß nicht, ob ihr die tolle Nachricht schon mitbekommen habt, dass Jimi am Freitag bei 'Pretty in Plüsch' dabei ist. Das wird dann live im Fernsehen ausgestrahlt, er wird singen! Ich werde ihn da auch besuchen gehen", schwärmte Yeliz. Sie freue sich schon riesig darauf. Weiter betonte die Beauty: "Ich hoffe, dass ihr fleißig einschaltet und auch für ihn anrufen werdet – ich werde es auf jeden Fall tun!"

Auch wenn Yeliz offensichtlich happy ist, dass Jimi an dem neuen Format teilnimmt, scheint sie sich auch ein wenig Sorgen zu machen, ob ihr Partner das auch packt! "Ich hoffe einfach nur, dass er das übersteht und nicht scheu wird auf der Bühne und dass er sich einfach nur wohlfühlt und danach nicht irgendwie schlechte Laune hat, wenn man's verkackt hat", erklärte die Brünette weiter. "Es ist halt auch live, da kann alles passieren."

Anzeige

Instagram / jimbonader Yeliz Koc und Jimi Blue Ochsenknecht

Anzeige

Instagram / jimbonader Yeliz Koc und Jimi Blue Ochsenknecht

Anzeige

Instagram / _yelizkoc_ Jimi Blue Ochsenknecht und Yeliz Koc im Oktober 2020

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de