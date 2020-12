Jimmy Fallon (46) schwärmt total von seinem neuen Mini-Kumpel! Der Talkshow-Host ist seit Jahren mit Justin Timberlake (39) befreundet: Neben zahlreichen Auftritten des Musikers in der TV-Sendung des Moderators genossen die beiden auch schon gemeinsame Tandemtouren und Tennisspiele – eine echte Bromance also. Kein Wunder, dass der Comedian auch schon das jüngste Familienmitglied des Sängers und seiner Frau Jessica Biel (38) kennenlernen durfte: Jimmy plauderte nun niedliche Details über Justins zweites Baby aus!

Im Interview mit Entertainment Tonight schilderte der 46-Jährige seinen Eindruck von dem Neugeborenen folgendermaßen: "So süß! Oh mein Gott, wirklich bezaubernd und schon jetzt so witzig!" Weitere Infos, wie zum Beispiel das Geschlecht oder den Namen des Wonneproppens, enthüllte Jimmy nicht – jedoch sein Weihnachtsgeschenk für das Baby: Es werde einen Schnuller von ihm bekommen.

Justin und Jessica selbst gaben bisher keine Details über ihren jüngsten Nachwuchs preis – selbst die Babynews wurden der Presse im Sommer von einem Bekannten des Paars bestätigt. Aktuell ist also noch nicht bekannt, ob der kleine Silas (5) einen Bruder oder eine Schwester bekommen hat.

Jessica Biel und Justin Timberlake

Justin Timberlake und Jimmy Fallon in der "Tonight Show" 2014

Justin Timberlake, Jessica Biel und ihr Sohn Silas

