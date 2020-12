Paris Hilton (39) teilt ihre gemeinsamen Erinnerungen mit Britney Spears. Am 2. Dezember durfte die Popqueen ihren Geburtstag feiern: Der Weltstar wurde 39 Jahre alt! Neben ihren zahlreichen Fans gratulierten auch Promis wie Mariah Carey (50) oder Nicki Minaj (37) der "Toxic"-Interpretin. Und das It-Girl Paris Hilton wählte für seinen Geburstagsgruß an die Sängerin ganz besondere Fotos aus: Sie teilte alte Schnappschüsse von sich und Britney!

"Herzlichen Glückwunsch, Britney. Wir haben so viele gemeinsame spaßige Erinnerungen", schrieb die Hotelerbin zu den Pics, die sie auf Instagram teilte. Auf den Bildern sind sie und Britney (39) in jungen Jahren zu sehen, wie sie im Blitzlichtgewitter posieren, miteinander lachen und feiern. Offenbar haben es die beiden Ladys in ihren Zwanzigern ordentlich krachen lassen – unter anderem liegen sich die beiden Blondinen auf einem Foto vor einer Theke in den Armen.

"Du bist so eine süße Seele, sowohl von innen als auch von außen und hast ein Herz aus Gold", lauteten die weiteren Zeilen, die Paris ihrer Freundin widmete. Sie wünsche Britney nur das Beste in ihrem weiteren Lebensweg, schloss die Reality-TV-Queen ihren rührenden Beitrag ab.

Anzeige

Instagram / parishilton Paris Hilton und Britney Spears

Anzeige

Instagram / parishilton Paris Hilton und Britney Spears

Anzeige

Instagram / parishilton Paris Hilton und Britney Spears

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de