Ivanka Trump (39) stürzt auf der Beliebtheitsskala ganz schön ab. Die Tochter des noch amtierenden US-Präsidenten Donald Trump (74) arbeitet an der Seite ihres Vaters als Beraterin. Doch ein Ende dieser politischen Aktivität ist in Sicht: Nach den Wahlen im November, bei denen sich Trump seinem Herausforderer Joe Biden (78) geschlagen geben musste, werden die Dienste des ehemaligen Models im Weißen Haus in Washington, D.C. nicht länger benötigt. Das bedeutet, sie könnte zusammen mit ihrer Familie zurück in ihre Heimatstadt New York ziehen – doch das sähen viele Bewohner des Big Apple überhaupt nicht gern!

Wie unter anderem The Sun berichtet, hat die High Society der Millionenstadt keine Lust, Ivanka wieder in ihren Reihen zu begrüßen. Der Ruf der Unternehmerin hat durch ihren kontroversen Politiker-Vater und ihre Arbeit im Weißen Haus ganz schön gelitten. Vor der Amtsübergabe vor vier Jahren sah das noch anders aus: Ivanka war auf allen möglichen Events unterwegs und gemeinsam mit ihrem Mann Jared Kushner (39) ein gern gesehener Gast.

Die Comedians Jason Selvig und Davram Stiefler haben ihrem Unmut über eine mögliche Rückkehr der Blondine ebenfalls Luft gemacht – sind dabei aber einen Schritt weitergegangen und haben eine skurrile Plakat-Aktion gestartet: In den Straßen von Manhattan hängen zahlreiche Poster, auf denen das Gesicht der 39-Jährigen prangt – samt den Worten: "Nicht erwünscht."

Anzeige

Getty Images Ivanka und Donald Trump, Januar 2020

Anzeige

Getty Images Ivanka Trump, 2015

Anzeige

Instagram / tglnyc Ivanka-Trump-Plakat in New York

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de