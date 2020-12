Joy Abiola-Müller (29) erinnert sich an krasse Erlebnisse in ihrer Vergangenheit zurück! Die Fans der ehemaligen Unter uns-Darstellerin lieben sie nicht nur wegen ihrer Schauspielrollen, sondern vor allem für ihre natürliche Art: Im Netz gibt die zukünftige Dreifach-Mutter Einblicke in ihren Alltag und zeigt sich gerne ungeschminkt. Ihre markanten Locken stehen dabei auch mal in alle Richtungen ab. Doch damit hat Joy überhaupt kein Problem. Jetzt verriet sie jedoch: Das war nicht immer so, denn früher wurde die gebürtige Berlinerin wegen der Lockenpracht gemobbt.

"Als Kind habe ich sie gehasst und viel geweint, weil ich immer gehänselt wurde. Kinder sind gemein. Ich wurde immer gehänselt, dass ich aussehe, als hätte ich in eine Steckdose gefasst – Tina Turner, geplatztes Sofakissen genannt", offenbarte die frühere Micki-Darstellerin bei einer Instagram-Fragerunde. Vor allem eine Geschichte hat sich dabei ganz besonders in ihr Gedächtnis gebrannt: Beim Schulsport sei ihr Haargummi gerissen und sie habe ihre dicken Strähnen nicht mehr in einen Zopf bekommen. "Alle haben gelacht und ich bin weinend nach Hause gelaufen und habe meine Mutter angeschrien, warum sie mit einem Schwarzen Babys machen musste und ich jetzt diese Haare habe", erinnerte sie sich.

Ihre Haare hat die 29-Jährige von väterlicher Seite geerbt – ihr Papa hat nigerianische Wurzeln. "Ich und meine Brüder haben alle Afrokrause", stellte sie in ihrer Story klar. Erst vor rund vier Jahren habe sie ihre Locken lieben gelernt und kann sich glatte Haare auch gar nicht mehr vorstellen. "Sieht kacke aus", berichtet sie von einem Glättversuch.

Anzeige

Instagram / joyistmeinname Ex-"Unter uns"-Darstellerin Joy Abiola-Müller

Anzeige

Instagram / joyistmeinname Joy Abiola-Müller, TV-Star

Anzeige

Instagram / joyistmeinname Joy Lee Juana Abiola-Müller, Ex-"Unter uns"-Darstellerin

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de