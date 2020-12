Alle Downton Abbey-Fans aufgepasst! Die insgesamt sechs Staffeln der beliebten Historienserie begeisterten Zuschauer auf der ganzen Welt. Letztes Jahr erschien sogar ein Kinofilm, der die Geschichte der britischen Aristokratenfamilie Crawley auf die große Leinwand brachte. Kurz danach gab der Produzent bekannt: Es soll ein Sequel gedreht werden! Allmählich sickern auch immer mehr Infos zum zweiten Teil durch. Das sind die Details, die bisher bekannt sind!

Wie Jim Carter, der den Butler Carson verkörpert, während eines Auftritts in der TV-Show This Morning im September verriet, sollen alle Schauspieler wieder mit von der Partie sein. Außerdem gab er preis: Er habe bereits das Drehbuch für "Downton Abbey 2" gesehen. Und wovon handelt das Sequel – oder die dringendere Frage: Ist Violet Crawley (Maggie Smith, 85) noch am Leben? Denn im ersten Kinofilm wurde angedeutet, dass sie stirbt – doch der Produzent Julian Fellowes kann Entwarnung geben: Die beliebte Figur ist nicht tot und könnte sogar eine zentrale Rolle in der Fortsetzung spielen. "Sie ist auf dem Weg der Besserung", betonte der Filmemacher.

Und wann wird das Sequel erscheinen? Aufgrund der aktuellen Gesundheitslage verzögern sich die Dreharbeiten – doch "sobald es eben möglich" sei, wollen sie starten, so der Produzent Gareth Neame gegenüber Entertainment Weekly. Ihm zufolge bestehe die größte Herausforderung aktuell darin, alle Schauspieler zusammenzutrommeln.

Laura Carmichael, Imelda Staunton und Maggie Smith in "Downton Abbey"

Julian Fellowes bei einem Event in London im Februar 2020

Elizabeth McGovern in "Downton Abbey"

