Chicago (2) und Saint West (5) spielen Verstecken mit ihrer Mama Kim Kardashian (40)! Dass es die vier Kids lieben, mit dem Reality-TV-Star herumzualbern, ist mittlerweile bekannt. Regelmäßig teilt Kim Pics und Videos im Netz, wie sie sich zum Beispiel mit ihrem Nachwuchs im Bett kringeliggelacht. Jetzt brachte Kim ihre Familie mit einer festlichen Dekoration des Anwesens in Weihnachtsstimmung. Und diese Deko nutzten ihre Kinder Chicago und Saint prompt, um sich darin zu verstecken!

Auf Instagram teilte die vierfache Mutter einen Clip, in dem sie die beiden Sprösslinge in einem Flur sucht. Der Raum ist mit zahlreichen weißen Säulen geschmückt, die teilweise an die schiefen Weihnachtsbäume aus dem Festtagsklassiker "Der Grinch" erinnern. Chicago und Saint verstecken sich hinter dem überdimensionalen Festtagsschmuck und springen aus den Skulpturen hervor, als ihre Mama näherkommt. "Du hast mich gefunden!", ruft die kleine Chicago und verfällt dabei in schallendes Gelächter.

Für das diesjährige Weihnachtsfest legte sich Kim offenbar mächtig ins Zeug, was die Dekoration betrifft. Neben der pompösen Gestaltung des Flurs ließ Kim ihre Fans auf Instagram auch einen Blick auf ihren extravaganten Weihnachtsbaum werfen. Diesen dekorierte Kim mit weißer Watte und Lichterketten, sodass das Tannengrün kaum mehr zu erkennen war. Trifft die Ehefrau von Kanye West (43) mit ihrem Weihnachtsbaum euren Geschmack? Stimmt unten ab!

Instagram / kimkardashian Kim Kardashians Weihnachtsdekoration, Dezember 2020

Instagram / kimkardashian Chicago West, Dezember 2020

Instagram / kimkardashian Kim Kardashians Weihnachtsbaum im Jahr 2020

