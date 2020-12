Kate Beckinsale (47) haut ihre Follower buchstäblich vom Hocker! Die Schauspielerin hat sich durch ihre Auftritte in Film und Fernsehen eine riesige Community aufgebaut. Ihren über vier Millionen Fans im Netz liefert die Britin auch regelmäßig Content. Vor wenigen Tagen postete sie zum Beispiel einen kurzen Clip – und bei ihrem Anblick im Bikini fällt einigen Usern glatt die Kinnlade runter: Ist diese Frau wirklich 47 Jahre alt?

Selbstbewusst läuft Kate in dem Instagram-Video im knappen Bade-Outfit und mit High Heels Stufen herunter – und begeistert damit ihre zahlreichen Follower. "Du siehst umwerfend aus", heißt es in einem schwärmerischen Kommentar. Einen weiteren User macht es beinahe sprachlos, wie elegant die "Underworld"-Darstellerin die Treppe herabsteigt: "Du siehst super aus. Ich wäre die Stufen heruntergefallen und würde in einem braunen Bikini so was von anders aussehen!"

Es ist allerdings nicht das erste Mal, dass Kate mit einem freizügigen Schnappschuss für ungläubiges Kopfschütteln sorgt. Vor einem Jahr posierte sie schon einmal in einem eng anliegenden, knappen Fummel für die Kamera und ließ die Temperaturen im Netz dabei deutlich ansteigen!

Instagram / katebeckinsale Kate Beckinsale im Dezember 2020

Getty Images Kate Beckinsale, Schauspielerin

Instagram / katebeckinsale Kate Beckinsale, Schauspielerin

