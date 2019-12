Kate Beckinsale (46) machte zuletzt vor allem mit Männergeschichten Schlagzeilen. Im April verabschiedete sich die Schauspielerin nach einer heißen Affäre von Pete Davidson (26) – kurz danach wurde sie knutschend mit einem Unbekannten erwischt. Seit wenigen Tagen ist die 46-Jährige zudem amtlich eine Single-Lady: 2016 reichte sie die Scheidung von ihrem Ehemann Len Wiseman (46) ein, nun wurde diese endlich rechtskräftig. Passend zu dem neuen Lebensabschnitt, den die "Pearl Harbour"-Darstellerin damit begeht, hat sie sich offensichtlich auch optisch gerüstet: Sie begeistert aktuell mit einem unglaublichen Bikini-Body und wirkt fit und vital!

Auf Instagram fasziniert die gebürtige Britin aktuell mit heißen Bademoden-Schnappschüssen. Ob im sexy schwarzen Cut-Out-Modell oder mit verspieltem Leo-Top und weißen Panties – die 46-Jährige sieht einfach umwerfend und total knackig aus. Um sich so wohl in ihrem Körper zu fühlen und mit Mitte 40 so fit zu sein, trainiert sie fast täglich. Ein Bekannter verriet HollywoodLife: "Sie treibt Sport, geht regelmäßig laufen und trainiert mit leichten Gewichten im Gym."

Und bei diesen Trainingseinheiten nimmt die Brünette ihre Fans auch oft via Social Media mit. Sie zeigt sich bei Stretch- und Dehnübungen, beim Boxen und Yoga. Und ab und zu sogar bei heißen Tanzeinlagen im Beisein ihrer Freunde.

Instagram / katebeckinsale Kate Beckinsale, Schauspielerin

Instagram / katebeckinsale Kate Beckinsale im Juni 2018

Instagram / katebeckinsale Kate Beckinsale, Schauspielerin

