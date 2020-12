Seltene Schnappschüsse von Mary-Kate (34) und Ashley Olsen (34)! Die Full House-Stars gehören zu den berühmtesten Zwillingen der Welt. Schon seit Jahren leben die beiden jedoch sehr zurückgezogen. Nur noch selten zeigen sie sich auf den roten Teppichen dieser Welt. Doch nun erwischten Paparazzi die beiden ganz privat: Die Twins verbrachten gemeinsam einen entspannten Abend in einem Restaurant in ihrer Wahlheimat New York.

Während die Unternehmerinnen und eine Freundin sich ein paar Gläser Wein in einem hoteleigenen Outdoor-Restaurant gönnten, unterhielten sie sich angeregt miteinander. Den niedrigen Temperaturen im Big Apple trotzten sie dabei mit warmer Kleidung. Auch wenn die Geschwister sich nur noch selten zusammen zeigen, ist nach diesen Aufnahmen wohl klar: Sie sind noch immer ein Herz und eine Seele!

Mary-Kate kann die Unterstützung ihrer Liebsten aber auch gerade gut gebrauchen: Im Frühjahr scheiterte ihre Ehe zu Olivier Sarkozy (51). Die 34-Jährige hat bereits die Scheidung eingereicht und streitet aktuell mit dem Privatbankier um ihr gemeinsames Stadthaus in Manhattan.

Getty Images Ashley und Mary-Kate Olsen bei den Cfda Fashion Awards 2019

Wise Owl/MEGA Mary-Kate und Ashley Olsen, Dezember 2020

Lexie Moreland/REX Shutterstock/Action Press Mary-Kate Olsen und Olivier Sarkozy

