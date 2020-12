Shania (16) und Davina Geiss (17) sind keine gewöhnlichen Teenager! Schon seit ihrem Kindesalter stehen die mittlerweile hübschen jungen Frauen im Rampenlicht und werden von Millionen von Zuschauern vor den deutschen Fernsehgeräten beim Erwachsenwerden begleitet. Durch die Reality-TV-Show Die Geissens erlangten die beiden gemeinsam mit ihren Millionärseltern Carmen (55) und Robert Geiss (56) einige Berühmtheit. Und dennoch ist ihr Leben in einer Hinsicht so wie das vieler anderer!

In einem Interview gegenüber Bunte verrieten die 16-jährige Shania und ihre nur ein Jahr ältere Schwester Davina, dass sie sich wie alle anderen Geschwister auch mal heftig streiten würden: "Es gibt Tage, an denen lieben wir uns heiß und innig, an anderen hassen wir uns und reden kein Wort miteinander", schilderte die Ältere der beiden ihr Verhältnis zueinander. Dabei gehe es um belanglose Dinge wie etwa das ungefragte Ausleihen von Kleidungsstücken, verriet Shania. Das sei in der Vergangenheit aber nicht immer so gewesen. Als sie klein waren, seien die beiden unzertrennlich gewesen und hätten kaum einen Schritt ohne die andere gewagt, weshalb sie sich auch heute noch ungeachtet der ganzen Streitereien blind verstehen würden, verriet Shania weiter.

Die aktuelle Gesundheitslage habe die beiden einander allerdings wieder nähergebracht, verrät Davina im Gespräch. "Wir mussten ja monatelang in Quarantäne leben und waren quasi gezwungen, den ganzen Tag zusammen zu verbringen", führte sie die Gründe für die wieder aufgeflammte Geschwisterliebe an.

Instagram / shania__geiss Shania, Davina, Carmen und Robert Geiss

Instagram / shania__geiss Shania Geiss, TV-Star

Instagram / the_real_davina_geiss Davina Shakira Geiss, Reality-TV-Star

