Diese Aufnahmen haben wirklich Seltenheitswert! Im Juli hatten Sophie Turner (24) und ihr Mann Joe Jonas (31) bestätigt, dass sie zum ersten Mal Eltern geworden sind. Von der Schwangerschaft hatte man zuvor allerdings kaum etwas mitbekommen. Regelmäßige Schwangerschaftsupdates und Schanppschüsse von immer runder werdenden Bäuchen? Fehlanzeige! Doch seitdem Töchterchen Willa auf der Welt ist, gibt die Schauspielerin nach und nach immer mehr preis und teilt jetzt ein süßes Bild von ihrem damaligen Babybauch.

Auf ihrem Instagram-Kanal teilt Sophie eine Reihe von älteren Fotos – darunter auch eines, das während ihrer Schwangerschaft entstanden ist. Darauf zu sehen: Joe, der seinen Kopf auf der Schulter seiner Frau abstützt, während sie mit einem bauchfreien T-Shirt den Blick auf ihren kugelrunden Babybauch freigibt. Wann die Aufnahme genau entstanden ist, ist nicht bekannt – doch bis zur Geburt kann es nicht mehr lange gedauert haben.

Außerdem veröffentlicht die Game of Thrones-Darstellerin zwei weitere Pärchenbilder mit ihrem Liebsten. Während einer der Schnappschüsse die Turteltauben bei ihrer unkonventionellen Hochzeit in Las Vegas zeigt, posieren sie auf einem weiteren vor zahlreichen Herz-Luftballons. Sophie und Joe gewähren ihren Fans ziemlich selten so private Einblicke wie diese – wer weiß, vielleicht teilen sie demnächst ja mal ein Foto ihrer kleinen Tochter.

Instagram / sophiet Joe Jonas und Sophie Turner

Instagram / sophiet Joe Jonas und Sophie Turner

Getty Images Joe Jonas und Sophie Turner

