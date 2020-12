Ob Henrik Stoltenberg nach diesem Clip die Trennung von Sandra Janina wohl bereut? Die beiden Reality-TV-Stars hatten vor wenigen Monaten eigentlich gemeinsam und überglücklich das Kuppelshow-Format Love Island verlassen – Anfang November war dann aber alles schon wieder vorbei: Die Blondine trennte sich per Instagram-Livestream von ihrem damaligen Freund! Bei Sandra dürften spätestens jetzt aber einige neue Anwärter Schlange stehen: Immerhin filmte sie sich jetzt völlig nackt im Bett!

In einer Instagram-Story zeigt sich die hübsche Holländerin jetzt besonders verführerisch: Sandra liegt ihm Bett und filmt erst ihr Gesicht und ihren Oberkörper – der ist lediglich von der Bettdecke verdeckt. Dann schwenkt sie mit der Kamera herunter und präsentiert nicht nur ihr Bein, sondern auch eine Seite ihres nackten Pos! Diese Bilder dürften Henrik wohl an alte Zeiten erinnern.

Allerdings ist fraglich, ob sich der Kölner diese überhaupt anschaut – er scheint aktuell nämlich nur noch Augen für seine neue Freundin Paulina Ljubas (24) zu haben! Mit der einstigen Köln 50667-Darstellerin war er kurz nach der Trennung von Janina zusammengekommen und teilte erst am vergangenen Sonntag sein erstes Pärchenbild mit der 23-Jährigen. "Es ist so schön mit dir und ich danke dir für jeden Tag, mein Schatz", schrieb er in einer Liebeserklärung zu dem Post.

Instagram / sandra_janina_ Sandra Janina, Ex-"Love Island"-Kandidatin

Instagram / sandra_janina_ Sandra Janina im Dezember 2020

Instagram / henrik_stoltenberg Henrik Stoltenberg im November 2020

