Henrik Stoltenberg und seine Paulina Ljubas (23) wagen jetzt die Liebesoffensive im Netz! Seit Mitte November ist es zwischen dem diesjährigen Love Island-Kandidaten und der Ex-Köln 50667-Darstellerin offiziell – nach einigen Turteldramen in der Kuppelshow will der Politiker-Enkel in der 23-Jährigen seine neue Freundin gefunden haben. Auch wenn die beiden schon ganz offen über ihre Liaison geplaudert haben und sogar bereits ein gemeinsames Liebesnest suchen wollen, gab es jetzt erst diese Premiere: Die beiden teilten die ersten Pärchenfotos auf ihren Social-Media-Konten!

Auf den ersten gemeinsamen Aufnahmen auf Instagram scheinen die beiden schwer verliebt zu sein: Henrik legt auf einem Bild den Arm um die strahlende Paulina, sie wiederum teilte Fotos, auf denen sich das Paar ganz tief in die Augen schaut. Aber damit noch nicht genug, beide machten sich in den Kommentaren zu den professionellen Bildern, die eigens bei einem Paarshooting gemacht wurden, rührende Liebeserklärungen. "Manchmal im Leben kommst du an den Punkt, an dem du jemanden kennenlernst, der alles verändert und so vieles gleichzeitig erklärt. Es ist so schön mit dir und ich danke dir für jeden Tag, mein Schatz", richtete der Blondschopf verliebte Worte an die Wahlkölnerin.

Und die holte ihrerseits ebenfalls ganz schön aus. So schildert sie unter ihrem Post, dass sie gar nicht mehr daran geglaubt habe, einen Mann an ihrer Seite zu wollen oder zu brauchen. Henrik scheint sie aber eindeutig eines Besseren belehrt zu haben: "Dieses catchende Gefühl hatte ich einmal vorher in meinem Leben und sonst nie wieder... bis du mir an diesem einen Abend in die Augen geschaut hast. Wir haben über etwas völlig Lapidares gesprochen, aber ganz ehrlich: Noch nie hat mich jemand so stark angezogen wie du." Er gebe ihr das Gefühl, geliebt zu werden, Neid oder Konkurrenz spielen ihrer Meinung nach in ihrer Beziehung überhaupt keine Rolle.

Instagram / paulina_ljubas Paulina Ljubas, Influencerin

Instagram / henrik_stoltenberg Henrik Stoltenberg, "Love Island"-Bekanntheit

Instagram / paulina_ljubas Paulina Ljubas im November 2020

