Hat Sascha es sich mit seiner Eifersucht komplett vermasselt? Der Zeitsoldat möchte bei Bauer sucht Frau das Herz der Pferdewirtin Denise erobern – und war eigentlich auch auf dem besten Weg, dies zu schaffen. Doch als sie sich in der vergangenen Folge allein mit Nachbarn unterhalten hatte, soll Sascha sie genau beobachtet und verfolgt haben. Das hat der Blondine aber alles andere als gut gefallen: Sie stellte den Hobby-Landwirt am nächsten Morgen zur Rede und machte klar, dass sie sich durch seine Eifersucht eingeengt fühle. Doch war Saschas Verhalten wirklich so schlimm?

Im Promiflash-Interview bezieht nun die einstige Hofdame Tayisiya Morderger (23) Stellung zu der ganzen Situation: "Sascha hat nichts Schlimmes gemacht und wenn er eifersüchtig ist, ist es ein Zeichen, dass er sie sehr mag und nicht möchte, dass jemand anders sie bekommt." Das sei einfach sehr menschlich. Die Ex-Teilnehmerin Christa Haberl (44) sieht das offenbar ganz ähnlich. Sascha kämpfe um Denise, weil er verliebt sei und Angst habe, sie zu verlieren. "Ein bisschen Eifersucht ist für mich ein süßer Liebesbeweis", fasst die Österreicherin zusammen. Dass Denise Sascha deswegen gleich zur Rede stellt, sei für sie deshalb ziemlich übertrieben.

Der einstige TV-Bauer Gunther Höfler (35) hat dazu allerdings eine etwas andere Meinung. Er könne Denise' Reaktion nachvollziehen und erklärt: "Eifersucht ist immer was ganz Schlimmes und wenn es jetzt schon zu krass ist am Anfang, dann hat sie vielleicht sogar recht."

Anzeige

Instagram / christa_haberl Christa Haberl, ehemalige "Bauer sucht Frau"-Teilnehmerin

Anzeige

Instagram / tayuschka Tayisiya Morderger, Reality-TV-Teilnehmerin

Anzeige

TVNOW Denise, "Bauer sucht Frau"-Kandidatin 2020

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de