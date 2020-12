Kylie Jenner (23) hat scheinbar wieder einen Stalker. Schon im Oktober 2019 stürmte ein unbekannter Mann unbefugt auf das Gelände des Realitystars und belästigte die Beauty. Der Eindringling wurde daraufhin festgenommen. Rund ein Jahr später nun der nächste Schock: Ein vermeintlicher Stalker habe schon zweimal versucht, in ihre bewachte Wohnanlage einzudringen. Deswegen soll Kylie jetzt eine einstweilige Verfügung gegen den Mann beantragt haben.

Wie ein Insider gegenüber TMZ verriet, soll ein gewisser Justin Bergquist vergangenen Monat in ein Haus in der Nachbarschaft von Kylie eingebrochen sein. Ohne etwas gestohlen zu haben, floh er vom Gelände. Kurze Zeit später kam er zurück und versuchte ein zweites Mal, auf das geschützte Grundstück zu kommen. Der Sicherheitsdienst der Wohnanlage soll es jedoch geschafft haben, ihn aufzuhalten. Daraufhin habe man Bergquist festgenommen. Den Polizisten erzählte er angeblich, auf der Suche nach der 23-Jährigen gewesen zu sein. Deswegen gehe man auch davon aus, dass er das erste Haus, in das er sich Zutritt verschaffte, mit Kylies Anwesen vertauscht habe. Der Verdacht wurde jedoch noch nicht bestätigt.

Kylie ist aber bei Weitem nicht die Einzige, die einen Stalker hat. Auch die Schauspielerin Sofia Vergara (48) habe vor Kurzem erst eine einstweilige Verfügung beantragt. Ihr Stalker soll sie, ihren Mann Joe Manganiello (43) und ihren Sohn mehrfach belästigt und bedroht haben.

Instagram / kyliejenner Kylie Jenner, "Keeping Up With the Kardashians"-Star

Instagram / kyliejenner Kylie Jenner im August 2020

Getty Images Sofia Vergara, Schauspielerin

